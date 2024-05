Mouse da gaming Logitech cablato ergonomico, preciso e veloce: -42%

Logitech è un'azienda svizzera leader nella produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il mouse da gaming Logitech, il G502 viene scontato del 42% per un costo completo di 54,99€.

Gioca al meglio con questo mouse da gaming Logitech in offertissima

Il mouse da gaming Logitech G502 è una rivisitazione di un'icona nel mondo dei videogiochi, prendendo ispirazione dal celebre design del G502 e aggiornandolo con le ultime innovazioni della tecnologia gaming.

Uno dei punti di forza del G502 sono gli switch LIGHTFORCE, una tecnologia ibrida ottico-meccanica che offre una combinazione eccezionale di velocità, affidabilità e precisione. Questi switch garantiscono un azionamento preciso e una risposta nitida, essenziali per ore di gioco professionale senza interruzioni.

Il mouse è dotato del sensore per Gaming HERO 25K, noto per la sua estrema precisione fino al sub-micron, assicurando un livello di precisione elevato senza compromessi. Grazie a zero smoothing, filtraggio e accelerazione, questo sensore offre prestazioni di alto livello su qualsiasi computer gaming.

Il tasto DPI Shift è stato riprogettato per offrire una personalizzazione ottimale, con un pulsante reversibile e rimovibile che si adatta perfettamente alla tua presa e alle tue preferenze di gioco. La rotella di scorrimento a doppia modalità è stata ridisegnata per consentire un passaggio fluido tra il rapido scorrimento libero e la precisa modalità riga per riga, oltre a offrire la possibilità di inclinarla a sinistra e a destra per due controlli extra completamente personalizzabili.

