Il mercato delle periferiche da gaming è in costante espansione, con soluzioni pensate per un pubblico decisamente più vasto rispetto a qualche anno fa. Tra i brand di riferimento c'è anche HyperX, i cui prodotti però non hanno un costo poi così accessibile. Il suo mouse da gaming Pulsefire Haste oggi però è scontato del 50%, ed è una promo di cui approfittare... ORA!

Il prezzo di listino del mouse di HyperX è 59,99€, ma con l'offerta Amazon attiva in queste ore lo paghi solo 29,98€, spedizione Prime inclusa (se ti abboni).

Il mouse da gaming HyperX con 6 pulsanti programmabili è a metà prezzo su Amazon

Il Pulsefire Haste, spiega HyperX, è stato creato per i gamer professionisti che cercano la precisione massima, la perfezione. Il peso di 59 grammi, l'ampia dotazione di funzioni, la struttura a nido d'ape e l'incredibile reattività rendono questo mouse da gaming ideale per qualsiasi gioco.

La periferica è dotata di switch TTC Golden micro, che restituiscono una risposta tattile affidabile e piacevole per oltre 60 milioni di clic. Il cavo flessibile HyperFlex, poi, e i pattini in puro PTFE ti consentono un movimento fluido e libero.

All'interno della confezione trovi anche un kit di nastri per migliorare il grip. Infatti, ci sono gamer che preferiscono avere un po' di controllo e comfort in più, e per ottenere questo risultato è necessario utilizzare sui lati del mouse e sui due pulsanti (destro e sinistro) il nastro fornito in dotazione.

Ti ricordo infine che il mouse da gaming Pulsefire Haste è personalizzabile tramite il software NGENUITY. Ti parlo di DPI, illuminazione RGB e assegnazione dei pulsanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.