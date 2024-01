Mouse da gaming con illuminazione RGB Logitech al 43% DI SCONTO

Logitech è un'azienda rinomata nel settore informatico e nella realizzazione di accessori e feature legate proprio al mondo del gaming su PC e non solo. Su Amazon, oggi, il mouse da gaming di Logitech con illuminazione RGB è in sconto del 43% per un costo totale di 23,49€.

Sconto del 43% applicato sul Mouse da Gaming Logitech: mega affare

Il mouse Logitech, con il suo design inconfondibile e la tecnologia all'avanguardia, si presenta come un accessorio essenziale per gli appassionati di gaming e non solo. Disponibile nel classico colore Nero e dotato di una comoda connettività USB, questo dispositivo si distingue per la sua tecnologia di rilevamento del movimento Trackball, che offre un controllo preciso e intuitivo durante l'uso.

Il sensore da 8.000 DPI risponde con precisione a ogni movimento, consentendo agli utenti di personalizzare le impostazioni di sensibilità attraverso il software per gaming Logitech G Hub. Con 5 livelli DPI selezionabili, è possibile adattare facilmente la velocità del cursore alle proprie preferenze, garantendo un'esperienza di utilizzo ottimale.

Uno degli elementi distintivi di questo mouse è l'illuminazione RGB che offre una gamma vibrante di 16,8 milioni di colori. La forma ergonomicamente studiata assicura un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco, mentre ogni pulsante può essere personalizzato tramite il software Logitech G Hub per adattarsi alle esigenze individuali.

I pulsanti primari, dotati di tensionamento meccanico con molle in metallo, garantiscono affidabilità, prestazioni e maneggevolezza ottimali. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi il mouse Logitech richiede semplicemente una porta USB.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 43% sul mouse da gaming Logitech che viene venduto al costo totale di 23,49€.

