Moulinex Easy Fry & Grill: la friggitrice ad aria 2 in 1 a prezzo SHOCK

Immagina una friggitrice che ti permette di cucinare i tuoi piatti preferiti senza olio, ma con tutta la croccantezza e il sapore che ami. Con la Moulinex Easy Fry & Grill a metà prezzo, grazie al 49% di sconto, non solo friggi senza olio, ma puoi anche grigliare e cuocere in modo super versatile.

2 in 1, 4,2 litri di capienza, e 8 programmi preimpostati per soddisfare tutte le tue esigenze in cucina. È la magia che ti permette di preparare piatti da ristorante direttamente a casa.

Con l'APP di ricette incluse, cucini facilmente e senza grassi in pochi semplici passaggi

La friggitrice senza olio ti consente di preparare patatine croccanti, pollo dorato e tanti altri piatti super gustosi utilizzando pochissimo olio o addirittura senza nessuno. Più sano, più leggero, ma ugualmente irresistibile! E non è finita qui: la funzione grill ti permette di preparare carne, pesce, verdure e anche formaggi alla perfezione, tutto con poca o nessuna aggiunta di grassi. È come avere un grill professionale, ma senza il fastidio del fumo.

Grazie all’app gratuita per ricette, non dovrai più chiederti cosa cucinare. L’app ti dà accesso a una vasta selezione di piatti che puoi preparare facilmente, seguendo passo dopo passo le istruzioni. E con il display digitale touch, controllare la temperatura e i programmi è facile e intuitivo. Il design moderno e il display chiaro ti permettono di monitorare la cottura senza sforzo, con 8 programmi preimpostati per ogni tipo di piatto, come patatine, carne, pesce, dolci e pizza.

Cucina sana, facile e veloce con la Moulinex Easy Fri & Grill a soli 81,99€ grazie alla promozione del 49% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.