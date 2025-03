Motorola Razr 50 Ultra con display pOLED pieghevole e Snapdragon 8s al 43%

Oggi c'è uno sconto fuori di testa su uno dei migliori smartphone pieghevoli in commercio e se fai alla svelta puoi mettere a segno un vero colpaccio. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Razr 50 Ultra a soli 687,88 euro, invece che 1.199 euro.

Non sgranare gli occhi perché non stai sognando, è tutto vero. Con questo ribasso incredibile del 43% il prezzo crolla vicinissimo al minimo storico e risparmi la bellezza di oltre 511 euro sul totale. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 57,33 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola Razr 50 Ultra è una bomba e che prezzo!

Non ci sono dubbi, Motorola Razr 50 Ultra è un pieghevole straordinario. Ha un peso di soli 189 grammi, uno spessore da chiuso di 15,3 mm ed è resistente all'acqua con certificazione IPX8. Gode di un bellissimo display interno pOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e di un display esterno altrettanto bello, sempre pOLED ma da 4 pollici.

Con il super processore Snapdragon 8s Gen 3 supportato da ben 12 GB di RAM e Android 14 puoi goderti giochi e multitasking senza problemi. E possiede anche una generosa memoria interna da 512 GB per archiviare ciò che vuoi. La super batteria da 4000 mAh garantisce una grande autonomia e possiede una doppia ricarica, cablata e wireless, rispettivamente da 45 W e 15 W.

Davvero una di quelle promozioni da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 50 Ultra a soli 687,88 euro, invece che 1.199 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

