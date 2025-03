Motorola Razr 50 Ultra da 512 GB a un prezzo mai visto su Amazon (anche a rate)

Se stai cercando uno smartphone pieghevole eccellente senza spendere un mucchio di soldi allora dai un'occhiata a questa occasione pazzesca che trovi solo su Amazon. Se vai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Motorola Razr 50 Ultra da 512 GB a soli 703,76 euro, invece che 1.199 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto gigante del 41% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di circa 487 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che può durare a lungo per cui devi essere velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 58,65 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola Razr 50 Ultra è un mostro e oggi costa niente

Per il prezzo con cui lo puoi avere oggi Motorola Razr 50 Ultra è indubbiamente il migliore smartphone pieghevole che puoi acquistare. È dotato di uno straordinario display esterno pOLED da 4 pollici che ti permette di vedere le notifiche e di rispondere ai messaggi e alle chiamate. E poi gode di un display interno sempre pOLED però da 6,9 pollici che si piega.

Gode di una fotocamera eccellente con sensore principale da 50 MP dotata di stabilizzatore ottimo e teleobiettivo 2X per scatti perfetti. A bordo trovi il potentissimo processore Snapdragon 8s Gen 3 supportato da 12 GB di RAM e come memoria interna ben 512 GB. Mentre la super batteria da 4000 mAh gode di doppia ricarica, cablata e wireless, rispettivamente da 45 W e da 15 W.

Non aspettare troppo perché chiaramente a una cifra del genere andrà a ruba. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 50 Ultra da 512 GB a soli 703,76 euro, invece che 1.199 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

