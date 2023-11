Motorola razr 40: SCONTO FOLLE sullo smartphone PIEGHEVOLE

Motorola è un'azienda statunitense con una lunga storia nell'industria delle comunicazioni e dell'elettronica. Su Amazon oggi è presente un sconto del 26% sul Motorola razr 40 per un prezzo finale di 662€ e un risparmio di 237€.

Risparmia 237€ sullo smartphone pieghevole, il Motorola razr 40

Il nuovo Motorola razr 40 è un'iconica rivisitazione degli smartphone Motorola, caratterizzato da un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9 pollici a 144Hz. Questo display è rivoluzionario e brevettato con tecnologia Tear-Drop, il che significa che può piegarsi senza lasciare segni, consentendo un design compatto e lussuoso. Inoltre, il razr 40 offre una finitura in pelle vegana, seguendo le tendenze in fatto di sostenibilità e stile.

La fotografia raggiunge un nuovo livello di creatività con il razr 40 grazie al Flex View, che consente di posizionare il telefono in diverse angolazioni per scoprire modi completamente nuovi per scattare foto, creare e interagire.

La fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica cattura immagini brillanti da ogni angolazione, mentre la fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel ti permette di realizzare selfie impeccabili anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Con una batteria da 4200mAh, puoi affrontare la giornata senza preoccupazioni e, se necessario, puoi ricaricare rapidamente con il caricatore TurboPower da 33W o in modalità wireless. Il Motorola razr 40 offre un mix sorprendente di stile, innovazione e prestazioni, consolidando la posizione di Motorola nel mondo degli smartphone all'avanguardia.

Il Motorola razr 40 è in sconto su Amazon del 26% con un risparmio di 237€ e un costo finale di 662€. Approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.