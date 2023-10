Motorola RAZR 40: SCONTO DI 200€ sullo smartphone top di gamma

Motorola è un'azienda statunitense con una lunga storia nell'industria delle telecomunicazioni e dell'elettronica. Motorola ha una presenza globale ed è stata coinvolta nella produzione di una vasta gamma di prodotti, compresi dispositivi di comunicazione, dispositivi di rete, semiconduttori e apparecchiature per le telecomunicazioni. Oggi segnaliamo un'offerta sul suo top di gamma, il Motorola RAZR 40: sconto del 17% per un prezzo finale di 999,99€.

Lo sconto di Amazon sul Motorola RAZR 40 fa crollare il prezzo del telefono

Il nuovo smartphone Motorola offre una doppia esperienza di visualizzazione con un display esterno full-screen da 3.6 pollici pOLED, operante a 144Hz, che consente di eseguire varie attività senza dover aprire il telefono. È possibile scattare selfie, rispondere a messaggi, guardare video e molto altro, tutto mentre il telefono è chiuso. Il display principale è un flessibile pOLED da 6.9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, che si piega senza lasciare segni grazie alla tecnologia Tear-Drop e al sottile strato UTG. Il sistema di fotocamere offre una doppia fotocamera da 12+13 MP con grandangolo e stabilizzazione OIS, mentre la fotocamera selfie è da 32 MP.

La tecnologia FlexView consente al telefono di adattarsi a diverse angolazioni per sfruttare appieno le fotocamere. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il telefono supporta la connettività 5G ultrarapida e il Wi-Fi 6E per il download veloce di contenuti. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è possibile archiviare comodamente tutti i tuoi dati. La batteria da 3500 mAh con ricarica rapida TurboPower da 33W garantisce una lunga durata e, in caso di scarica, offre ore di autonomia in pochi minuti di ricarica. Con Android 13, questo smartphone Motorola offre una potente combinazione di prestazioni, flessibilità e connettività avanzata.

L'offerta di Amazon sullo smartphone flessibile, il Motorola RAZR 40 corrisponde ad un 17% di sconto per un prezzo finale di 999,99€.

