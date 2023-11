Motorola razr 40: lo smartphone pieghevole PIEGA ANCHE IL PREZZO, risparmia 260€

Motorola è stata un pioniere nell'industria delle comunicazioni, contribuendo allo sviluppo di diverse tecnologie, tra cui i primi telefoni cellulari commerciali. Oggi Amazon applica uno sconto del 29% con 260€ risparmiati sul Motorola razr 40, prezzo finale 639€.

Amazon lancia lo sconto sul Motorola razr 40

Motorola ha rivoluzionato il concetto di smartphone con il nuovo razr 40, un dispositivo iconico reinventato con un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9" con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo display innovativo utilizza la tecnologia Tear-Drop, brevettata da Motorola, che consente al telefono di piegarsi senza lasciare alcun segno, offrendo un'esperienza utente senza precedenti.

Il design del razr 40 è altamente distintivo, con un corpo compatto, colorazioni di tendenza e una sofisticata finitura in pelle vegana, che conferisce un tocco di lusso al dispositivo. Il display flessibile non solo offre una visualizzazione straordinaria, ma grazie a Flex View, consente di posizionare il telefono in diverse angolazioni, aprendo nuove possibilità per scattare foto e creare contenuti.

La fotocamera esterna da 64MP con stabilizzazione ottica cattura immagini luminose e dettagliate da ogni angolazione, mentre la fotocamera interna da 32MP con tecnologia Quad Pixel assicura selfie perfetti in qualsiasi condizione di luce.

La potente batteria da 4200mAh garantisce una giornata senza preoccupazioni, e con il caricatore TurboPower da 33W, la ricarica è rapida e efficiente. Inoltre, il razr 40 supporta la ricarica wireless, offrendo un'opzione comoda per mantenere il dispositivo sempre pronto all'uso. Con il razr 40, Motorola ha dimostrato ancora una volta l'impegno nell'innovazione, offrendo agli utenti un dispositivo che unisce design raffinato, tecnologia avanzata e funzionalità all'avanguardia.

Con l'offerta di Amazon è possibile risparmiare 260€ sul Motorola razr 40: sconto del 29% e un prezzo finale di 639€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.