Motorola razr 40 con display flessibile OLED da 6,9" al MINIMO STORICO

L'offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da non perdere per nessun motivo al mondo. Se vuoi uno smartphone senza fare rinunce a un prezzo vantaggioso fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola razr 40 a soli 649 euro, invece che 899,90 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a un minimo storico, grazie a questo sconto del 28% puoi risparmiare ben 251 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola razr 40 al prezzo più basso di sempre

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Potrai avere per le mani uno smartphone top di gamma a un prezzo accessibile. Tra le tante caratteristiche spicca sicuramente l'innovativo display flessibile OLED FHD+ da 6,9 pollici. Lo puoi far diventare piccolo e infilarlo nella tasca e all'occorrenza avere uno schermo gigante per vedere video in modo coinvolgente. Il tutto con un velocissimo refresh rate a 144 Hz.

Monta il potentissimo processore Snapdragon 7 con a supporto 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha una batteria da 4200 mAh con un caricabatteria, che trovi incluso, da 33W per una ricarica super veloce. E potrai scattare foto professionali con la fotocamera da 64 MP.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi fare in fretta perché ci sono pochissime unità disponibili. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola razr 40 a soli 649 euro, invece che 899,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.