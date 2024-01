Smartphone nuovo? Abbiamo selezionato per te un'offerta molto interessante: solo per oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare il Motorola moto g84 ad un prezzo bomba che non trovi da nessun'altra parte.

L'attuale costo di mercato per questo telefono è di 299,90 euro ma grazie allo sconto esclusivo del 31% lo paghi solamente 205,50 euro e quindi risparmi oltre 94 euro!

In più Amazon ti da la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis!

Motorola moto g84: goditi la fotocamera Ultra Pixel da 50 MP e la ricarica W30

A tua disposizione una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine; scatta foto più nitide anche con poca luce e gira video più fluidi con il sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica delle immagini.

Schermo pOLED da 6.5 pollici cinematografico. Vivi l'intrattenimento in prima persona con un elevato contrasto e una rica gamma di colori realistici. Audio multidimensionale; cogli tutta la definizione e la spazialità sonora offerta da Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo. E ancora prestazioni 5G all'avanguardia. sfrutta al massimo la velocità del 5G con Snapdragon 695, un potente processore con frequenze fino a 2.2 GHz.

Inoltre disponi della ricarica TurboPower 30W e di una batteria da 5000 mAh; ottieni ore di autonomia in pochi minuti di ricarica per lavorare e giocare in libertà, contando su una batteria di incredibile durata.

Prendilo ora su Amazon a soli 205,50 euro!

