Motorola Moto G84 a soli 205€ su Amazon (-32%)

Il Motorola Moto G84, nella versione 12/256 GB Midnight Blue, è in offerta in queste su Amazon a 205 euro, per effetto del 32% di sconto sul prezzo consigliato di 299,90 euro. Si tratta di uno dei prezzi più bassi per uno smartphone che continua a vendere tantissimo nella fascia media.

Il comparto multimediale superiore alla concorrenza, un ottimo display, il supporto a Dolby Atmos e un design elegante sono i principali punti di forza di uno dei migliori telefoni Motorola oggi in circolazione.

Motorola Moto G84 in sconto del 32% su Amazon

Il sistema di fotocamere avanzata da 50 MP, con stabilizzazione ottica dell'immagine, fa di Moto G84 uno smartphone ottimo per scattare foto più definite e luminose sia di giorno che di notte. Merito anche della tecnologia Ultra Pixel, che permette di ottenere scatti luminosi in qualsiasi condizione.

Un altro suo punto di forza è il display pOLED, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per colori cinematografici vibranti e una fluidità impressionante. Un plus non da poco, in particolare per chi usa il telefono per guardare film e serie TV, oltre che giocare.

Un ulteriore punto a favore per l'intrattenimento è il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. A questo si aggiunge poi l'Audio spaziale Moto, grazie al quale è possibile percepire il suono che si sposta intorno alla propria persona.

Ultimo cenno infine al design: ultrasottile e leggero, il telefono della casa alata è progettato con materiali pregiati, tra cui la pelle vegana, che rende lo smartphone antiscivolo.

Approfitta subito del 32% di sconto di Amazon sul Moto G84 di Motorola, così da risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

