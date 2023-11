Motorola moto g84 5G con display pOLED in SUPER SCONTO

L'offerta che ti stiamo segnalando è assolutamente fantastica e difficilmente durerà ancora tanto tempo. Se vai veloce puoi acquistare uno smartphone eccellente a un prezzo vantaggioso. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto g84 5G a soli 243,66 euro, anziché 299,99 euro.

Con questo sconto del 19% il prezzo tocca uno dei più bassi e si avvicina molto al minimo storico per cui non è da farselo scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto g84 5G: grande smartphone, piccolo prezzo

Ecco di seguito le caratteristiche per cui in questo momento è uno dei migliori acquisti da fare:

Design: ha un bellissimo display pOLED da 6,5 pollici con u refresh rate a 120 Hz e una gamma cromatica pazzesca che rende tutto fluido e reale. La luminosità è sempre perfetta ed è visibile anche alla luce del sole. Inoltre ha una protezione dagli schizzi d'acqua di grado IP52.

Prestazioni: monta il potente Snapdragon 695 di Qualcomm con be 12 GB di RAM e la tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. Troviamo poi uno spazio di archiviazione di 256 GB e una batteria da 5000 mAh con ricarica turbo a 30W.

Insomma non c'è proprio tempo da perdere e dato che l'offerta è destinata a durare poco devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g84 5G a soli 243,66 euro, anziché 299,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

