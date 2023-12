Motorola moto g84 5G con display pOLED FHD+ in SCONTO di 70€

Smartphone che non costi tanto ma che abbia ottime prestazioni? Ce ne sono diversi in realtà ma quello che ti stiamo segnalando in questo momento è secondo noi la scelta migliore. Stiamo parlando di Motorola moto g84 5G nella versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ora su Amazon lo puoi acquistare con appena 229,99 euro, anziché 299,90 euro. Quindi ora con lo sconto del 23% risparmi ben 70 sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto g84 5G: adesso è il migliore acquisto

Siamo di fronte certamente a un Entry Level ma senza ombra di dubbio possiamo affermare che non ha nulla da invidiare a modelli più costosi. Nonostante il prezzo basso possiede diverse tecnologie che hanno anche altri smartphone di fascia media e medio alta. Quindi è chiaro che a questo prezzo è molto meglio Motorola.

Come processore troviamo Snapdragon 695 di Qualcomm che ha una frequenza fino a 2,2 GHz e la tecnologia 5G per una navigazione su internet velocissima. Potrai giocare anche ai titoli più recenti del Play Store senza problemi. Questo dovuto senza dubbio ai suoi ben 12 GB di RAM che spingono fortemente sull'acceleratore garantendo un'esperienza pazzesca.

Parlando invece di estetica possiamo ammirare il bellissimo display pOLED da 6,5 pollici FHD+ con risoluzione da 2400 x 1080 e una frequenza di aggiornamento elevatissima a 120 HZ. Le immagini saranno sempre perfette e prive di sfocature. Il touchscreen è molto sensibile, pesa solo 168,3 grammi per uno spessore di appena 7,6 mm ed è impermeabile con certificazione IP54.

In questa versione avrai a disposizione ben 256 GB di memoria interna da sfruttare per archiviare tutto quello che vuoi senza il patema che non ci sia più spazio. Ha il lettore d'impronte e il riconoscimento facciale per accedere in tutta sicurezza e in modo rapido. Infine una menzione al sistema di fotocamere che ti regalerà notevoli soddisfazioni. Il sensore principale da 50 MP possiede la tecnologia Ultra Pixel con lo stabilizzatore ottico dell'immagine per scatti professionali.

Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto g84 5G a soli 229,99 euro, anziché 299,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.