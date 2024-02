Motorola Moto G84 5G (12/256GB) a PREZZO ASSURDO (-115€)

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa uno smartphone dalle prestazioni incredibili a un prezzo che non ha rivali. Dunque vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 184,29 euro, invece che 299,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento.

Anche se non è segnalato tieni presente che il prezzo di listino si avvicina ai 300 euro. Per cui come puoi vedere adesso hai un risparmio incredibile di oltre 115 euro. Una promozione da non perdere per nessun motivo.

Motorola Moto G84 5G a un prezzo folle su eBay

Non ci sono dubbi, a questa cifra è la migliore offerta del giorno per uno smartphone di fascia media. Grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 695 dotato di tecnologia 5G e ai suoi 12 GB di RAM qualsiasi cosa diventa fulminea. Inoltre possiede ben 256 GB di memoria interna.

È dotato di un bellissimo display pOLED FHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Le dimensioni sono ridotte nonostante lo schermo generoso, solo 168,3 grammi per uno spessore di appena 7,6 mm e resistenza all'acqua e alla polvere IP54. Degna di menzione è anche la batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower da 30W.

Insomma un vero portento che oggi puoi avere a una cifra ridicola. Però devi essere veloce perché ci sono poche unità disponibili. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 184,29 euro, invece che 299,90 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.