Motorola Moto G82: risparmia 50 euro con questa offerta di Amazon

Il Motorola Moto G82 è uno degli medio di gamma più interessanti usciti nel corso del 2022. Restando fedele alle caratteristiche che hanno consentito alla famiglia dei telefoni Moto G di diventare una sorta di leggenda tra gli utenti consapevoli, il nuovo Moto G82 integra un ottimo processore, un eccellente display, un comparto multimediale superiore alla media e una batteria dalla carica infinita.

Con l'ultima offerta di Amazon lo puoi acquistare a 299,90 euro, risparmiando 50 euro sul prezzo consigliato di 349,90 euro, grazie al 14% di sconto applicato. E le belle notizie non sono finite qui, perché se hai l'abbonamento a Prime puoi beneficiare della spedizione gratuita, con la consegna prevista entro questo sabato completando l'ordine ora.

50 euro di sconto subito sul Motorola Moto G82

Il Moto G82 di Motorola, grazie all'offerta a sorpresa di Amazon, è uno dei migliori medio di gamma in circolazione. Il modello in promo è quello con il taglio di memoria da 128GB (espandibile) e 6 GB di RAM in colorazione Meteorite Gray. Il display da 6,6" è un AMOLED con refresh rate a 120 Hz, mentre per il comparto multimediale monta una tripla fotocamera con tecnologia Quad-Pixel e un sensore principale da 50 megapixel.

Anche lato autonomia il medio gamma di Motorola si conferma ad altissimi livello grazie a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Insomma, un telefono equilibrato, con tutti i fondamentali al posto giusto e la consapevolezza di essere un best buy.

Approfitta ora dell'offerta Amazon sul Motorola Moto G82 per risparmiare subito 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

