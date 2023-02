Motorola Moto G82 con schermo OLED FHD+ 120 Hz in offerta a 299€

Il Motorola Moto G82 è uno smartphone di fascia media con un display da top di gamma, volendo riassumere in estrema sintesi il prodotto. Dalla sua ha anche un ottimo processore e un'autonomia da primato.

Ancora per poco sarà disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 299,90 euro, in sconto di 50 euro rispetto al prezzo consigliato di 349,90 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati a Prime che beneficiano sia della spedizione gratuita che della consegna ultrarapida (ordinandolo ora arriverà a casa tua nella giornata di mercoledì).

50 euro di sconto sul Motorola Moto G82

Lo schermo AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz è semplicemente il miglior display mai visto su uno smartphone della famiglia moto G. E, aggiungiamo, è uno schermo che difficilmente puoi trovare a questa fascia di prezzo, per non dire impossibile.

Il Moto G82 non è però soltanto display, perché monta anche un processore Snapdragon 695 per un'ottima esperienza d'uso di tutti i giorni, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W e una camera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica in grado di realizzare ottimi scatti per i social.

Il modello in offerta presenta la configurazione da 128GB di memoria interna e 6GB di RAM, ideale per archiviare foto, giochi, app, musica e film. E in più la puoi espandere fino a 512GB tramite scheda microSD.

Metti in carrello ora il Motorola Moto G82 per approfittare dello sconto di 50 euro offerto da Amazon. La promo sta per terminare, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.