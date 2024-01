Motorola moto g72 Dual Sim e tripla fotocamera ora in SCONTO di 40€

Se vuoi uno smartphone che abbia ottime prestazioni spendendo il meno possibile, allora non perdere questa promozione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola moto g72 a soli 159,90 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura, il prezzo è proprio quello che vedi. Grazie a uno sconto del 20% oggi puoi risparmiare ben 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto g72: prezzo basso ma qualità alta

Nonostante questo smartphone sia un Entry Level offre delle prestazioni ottime. Monta il chipset MediaTek Helio G99 con GPU Mali-G57 MC2. È dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che puoi espandere con una microSD. Ha una tripla fotocamera con sensore principale da 108 MP per foto e video professionali.

Possiede un bellissimo display P-OLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz ed è Dual Sim. Ha una batteria bella grande da 5.000 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente. E poi, nonostante le generose dimensioni, pesa solo 166 grammi e ha uno spessore di 7,9 mm. Inoltre in confezione troverai una cover.

Insomma un grande smartphone che puoi avere a pochissimo, uno dei prezzi migliori del Web. Per cui non aspettare che sia tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g72 a soli 159,90 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.