Motorola Moto G54 5G (256GB) a PREZZO SCONVOLGENTE

Se vuoi uno smartphone eccellente spendendo poco, che goda comunque delle ultime tecnologie, non puoi perdere questa straordinaria promozione. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Motorola Moto G54 5G a soli 159,99 euro, invece che 229,90 euro.

Come puoi vedere adesso hai un risparmio notevole, di ben 70 euro sul totale. E poi questo è uno smartphone di tutto rispetto, con la possibilità di inserire due Sim contemporaneamente. Ha una splendida fotocamera per scatti e video eccezionali e monta una batteria bella grande che dura per tutto il giorno. Insomma è un vero affare.

Motorola Moto G54 5G: il meglio a un prezzo piccolo

Ecco quali sono le caratteristiche che vanta questo fantastico smartphone che oggi puoi avere a pochissimo:

Display: è dotato di un display FHD+ da 6,5 pollici e un refresh rate a 120 HZ per immagini incredibilmente reali e dai colori vivaci.

è dotato di un e un refresh rate a 120 HZ per immagini incredibilmente reali e dai colori vivaci. Audio: il suono coinvolgente e immersivo di Dolby Atmos regala un'emozione unica. I bassi sono corposi e l'audio è preciso e chiaro.

Performance: monta il potente processore Mediatek Dimensity 7020 con a supporto 8 GB di RAM e in questa versione avrai anche 256 GB di memoria intera.

monta il potente processore Mediatek Dimensity 7020 con a supporto e in questa versione avrai anche intera. Batteria: Possiede una grande autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh che si ricarica velocemente in modalità TurboPower.

Per il prezzo con cui lo puoi ottenere è un best buy assoluto. Perciò no fartelo scappare. Prima che sia tardi e tutto svanisca vai su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G54 5G a soli 159,99 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

