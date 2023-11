Motorola moto g32 da 256GB a PREZZO RIDICOLO, solo 145€

Se vuoi uno smartphone che costi pochissimo ma che non deluda, dai un'occhiata a questa ottima promozione. Oggi puoi mettere nel tuo carrello Motorola moto g32 a soli 145 euro, invece che 229,90 euro.

Tieni presente che questo prezzo si avvicina di moltissimo al più basso di sempre e quindi lo vorranno tutti. Ragion per cui devi fare in fretta e battere la concorrenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da circa 29 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

Motorola moto g32 a un prezzo bassissimo

È chiaro che siamo di fronte a uno smartphone entry evel, quindi pensato per chi ha un budget limitato. Tuttavia non pensare che non dia le sue soddisfazioni. Andiamo a vedere quali caratteristiche offre:

Fotocamera: partiamo dai sensori della tripla fotocamera da 50 MP con cui potrai catturare ogni dettaglio. Possiede un Ultra-Grandangolo niente male per un livello base.

Display: il display da 6,5 pollici è sempre perfettamente visibile, anche quando la luce lo colpisce in modo diretto. Ha un refresh rate da 90 Hz e una risoluzione FHD+ , alla faccia dell'entry level.

il display da è sempre perfettamente visibile, anche quando la luce lo colpisce in modo diretto. Ha un e una risoluzione , alla faccia dell'entry level. Prestazioni: monta il processore Snapdragon 680 di Qualcomm con 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno da 256 GB. È dual SIM e ha una mega batteria da 5.000 mAh.

Come hai sicuramente notato il prezzo non rende completa giustizia a ciò che offre. Quindi fai presto, prima che non sia più disponibile a questa cifra. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g32 a soli 145 euro, invece che 229,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.