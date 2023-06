Motorola moto g22 a prezzo REGALO su Amazon (-43%)

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa offerta è da prendere al volo perché durerà pochissimo. Oggi puoi acquistare uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto g22 a soli 125 euro, invece che 219,90 euro.

Anche se sembra incredibile oggi puoi beneficiare di uno sconto del 43% che ti permette di risparmiare quasi 95 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Motorola moto g22: il prezzo crolla su Amazon

Se vuoi uno smartphone di tutto rispetto a un prezzo che non trovi da nessun'altra parte, Motorola moto g22 fa proprio al caso tuo. Ha un generoso display Max Vision da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz. È in questa versione avrai 64 GB di memoria disponibile che potrai espandere con una microSD fino a 1 TB.

Gode di una batteria gigante da 5000 mAh con ricarica rapida e una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti eccezionali. Inoltre è dual Sim e monta Android 12. Per cui avrai fra le mani uno smartphone che offre ottime prestazioni in tutti i campi a un prezzo imbattibile.

Fai presto perché questo è un treno che passa veloce e una volta sola. Quindi approfitta anche tu di questa offerta. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g22 a soli 125 euro, invece che 219,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

