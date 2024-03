Motorola moto g14 SCONTATISSIMO AL 40%: offerta MAI VISTA

Hai bisogno di uno smartphone nuovo e non sai quale scegliere tra le tantissime alternative in commercio? Senza dubbio ti consigliamo il Motorola moto g14, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Motorola moto g14: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola moto g14 è uno smartphone all'avanguardia che vanta specifiche tecniche di alto livello per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza.

È dotato di uno schermo Full HD+ da 6,5" straordinariamente nitido che offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. In più, grazie agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, potrai immergerti in un audio multidimensionale con bassi migliorati, voci più nitide e un suono ancora più chiaro.

Con il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP, è possibile scattare foto incredibilmente dettagliate di notte come di giorno e avvicinarti al soggetto con l'obiettivo Macro Vision dedicato.

Anche la durata della batteria eccezionale: ha una capacità di 5000 mAh e potrai fare rapidamente il pieno per un'intera giornata di autonomia con la ricarica TurboPower. Allo stesso modo, grazie ad una memoria interna espandibile da 128GB avrai spazio a sufficienza per archiviare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

Il design curato nei minimi particolari non è da meno: il dispositivo è idrorepellente e realizzato in materiali di alta qualità per un look raffinato ed elegante.

Oggi il Motorola moto g14 è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 40%. Approfittane il prima possibile, un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.