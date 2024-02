Motorola moto g14: oggi è tuo con una SPESA MINIMA, corri su Amazon!

Devi rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Su Amazon oggi puoi trovare la soluzione perfetta per te! È il Motorola moto g14, oggi disponibile a soli 149 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con possibile pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricvere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine!

Motorola moto g14: smartphone top a prezzo mini

Il Motorola moto g14 si contraddistingue per specifiche tecniche di alto livello che lo rendono perfetto per qualsiasi tipologia di esigenza.

Dispone di uno schermo Full HD+ da 6,5" straordinariamente nitido che offre una qualità delle immagini cristallina per film, serie, giochi e videochiamate. La memoria interna ha una capienza da 256GB quindi avrai spazio in abbondanza per foto, film, musica e app. E se non ti basta, potrai aggiungere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Lo smartphone è dotato di un sistema avanzato di fotocamere da 50 MP2: sbizzarrisciti a scattare foto incredibilmente dettagliate di notte come di giorno. In più è possibile avvicinarsi al soggetto e immortalarlo in maniera super nitida con l'obiettivo Macro Vision dedicato.

La durata della batteria da 5000 mAh è eccezionale così da non abbandonarti per una giornata intera. Inoltre, potrai fare rapidamente il pieno di energia con la ricarica TurboPower. Allo stesso modo, il design è curato nei minimi particolari: il modello è idrorepellente e realizzato in materiali di alta qualità per un look raffinato ed elegante.

Al momento il Motorola moto g14 è disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto conveniente del 6%. Non aspettare oltre e fai subito tuo questo smartphone all'avanguardia e super conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.