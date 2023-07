Motorola moto edge 30 Neo a 249€ è un PREZZACCIO (-42%)

Vuoi uno smartphone dalle prestazioni eccellenti senza spendere un'esagerazione? Allora oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto edge 30 Neo a soli 249 euro, invece che 429,90 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 42% che ti permette di risparmiare quasi 181 euro sul totale. Tieni presente che balla un solo euro per raggiungere il minimo storico quindi lo vorranno in tanti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

[Purtroppo sembra che l'offerta sia terminata. Se non vuoi rimanere a bocca asciutta puoi acquistare la versione da 128 GB a soli 287,49 cliccando qui. Oppure a soli 317,99 euro sempre da 256 GB cliccando qui]

Motorola moto edge 30 Neo: medio gamma a prezzo basso

Edge 30 Neo è uno smartphone medio gamma dalle ottime prestazioni che oggi potrai avere al prezzo di un entry level. Tra le diverse cose interessanti troviamo una batteria bella grande da 4020 mAh con ricarica TurboPower da 68 W. Gode della tecnologia 5G per navigare sul Web in modo veloce in tutte quelle aree coperte da questa rete.

Possiede un bellissimo display OLED FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz e HDR10+ per colori intensi e immagini dettagliate. Doppia fotocamera da 64 MP con stabilizzatore, ultra-grandangolo e macro, più fotocamera frontale da 32 MP. Per ultimo, non certo per importanza, il super processore Snapdragon 695 di Qualcomm con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. E inoltre è dual Sim.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio e portate a casa uno smartphone fantastico a un prezzo molto inferiore di quello di listino. Quindi non perdere tempo, prima che l'offerta scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Motorola moto edge 30 Neo a soli 249 euro, invece che 429,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

