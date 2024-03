Motorola Moto Edge 30 in PROMO SPECIALE: ultimissimi a disposizione

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Si tratta del Motorola Moto Edge 30, oggi disponibile su Amazon a soli 184 euro con uno sconto dell'8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all'altro!

Motorola Moto Edge 30: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Motorola Moto Edge 30 è lo smartphone ideale per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza.

Potrai visualizzare un miliardo di sfumature di colore sul display OLED FullHD HDR10 da 6,5" con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone. In più sarà possibile catturare l'attimo in qualsiasi condizione di luce con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo,Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. Allo stesso modi i selfie saranno perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP.

Questo modello ti permette di scaricare film in pochi secondi e ottenere prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 778G, ottimizzato per la velocità 5G. Il tutto è potenziato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Potrai godere di una batteria a lunga durata da 4020 mAh e ottenere ore di autonomia in pochi minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 33 Watt. Inoltre, grazie alla funzionalità Ready For, è possibile connettersi in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo.

Oggi il Motorola Moto Edge 30 è disponibile su Amazon a soli 184 euro con uno sconto dell'8%. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all'altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.