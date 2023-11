Sei alla ricerca di uno smartphone da regalare ai tuoi genitori o ai tuoi nonni? Qualcosa di semplice e magari anche di economico? Lo abbiamo trovato noi per te: si tratta del Motorola Moto e22i. Adesso su Amazon è scontato del 51% e lo paghi meno della metà del prezzo.

L'attuale costo di mercato per questo telefono è di 139,90 euro ma tu ora lo paghi solamente 68,53 euro!

Motorola Moto e22i: lo smartphone perfetto per nonni e genitori!

Con il display da 6.5 pollici Max Vision HD+ con refresh rate 90 Hz immergiti completamente nei tuoi contenuti preferiti. Visualizza i contenuti in maniera sempre fluida, grazie alla frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

Con la batteria da 4020 mAh, che dura fino a due giorni, avrai più tempo da dedicare alle tue attività preferite: streaming, gaming e molto altro ancora. E ancora questo è dotato di una doppia fotocamera 16 MP. Rendi i tuoi ricordi indimenticabili e ricchi di dettagli grazie alla doppia fotocamera da 16 MP. Personalizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità o scatta primi piani ricchi di dettagli con la fotocamera macro.

Il processore octa-core Mediatek Helio G37 progettato appositamente per Motorola consente al tuo smartphone di sfruttare le sue funzionalità per offrirti prestazioni rapide e reattive. Memoria espandibile 32 GB e Dual SIM. Lo spazio di archiviazione non sarà più un problema. Puoi conservare moltissime foto, brani e video grazie alla potente memoria integrata espandibile via microSD.

Prendilo ora su Amazon e lo paghi solamente 68 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.