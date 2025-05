Motorola lancia Moto G86, G86 Power e G56: novità per la fascia media

Prestazioni elevate, design accattivante e prezzi competitivi: Motorola torna a farsi notare nel mercato degli smartphone di fascia media con una nuova linea di dispositivi che mira a conquistare gli utenti più esigenti. Con il lancio ufficiale dei nuovi Moto G86, Moto G86 Power e Moto G56, l’azienda punta su caratteristiche ben definite e un rapporto qualità-prezzo invidiabile.

Le caratteristiche del Moto G86

Il modello base della serie, il Moto G86, si distingue per il suo display pOLED da 6,67 pollici, che offre una risoluzione superiore al Full HD e una luminosità di picco straordinaria di 4.500 nit. Sotto la scocca, troviamo il processore MediaTek Dimensity 7300, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica promette scatti di alta qualità, mentre la batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 30W garantisce un’ottima autonomia. Disponibile a partire da metà giugno, il prezzo è fissato a 349€.

Moto G86 Power: focus sulla batteria

Per chi cerca una durata della batteria senza compromessi, il Moto G86 Power rappresenta la scelta ideale. Questo modello conserva molte delle specifiche del G86, ma si distingue per la batteria da 6.720 mAh, capace di offrire fino a 53 ore di utilizzo continuo. Nonostante l’aumento di peso (198 grammi) e spessore (8,65 mm), il dispositivo offre uno spazio di archiviazione impressionante di 512GB. Sarà disponibile da luglio al prezzo di 399€.

Moto G56: il più economico della gamma

Infine, il più economico della gamma, il Moto G56, si rivolge a chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e costo. Con un display LCD da 6,72 pollici e refresh rate a 120Hz, questo modello integra il processore MediaTek Dimensity 7060, 8GB di RAM e 256GB di memoria espandibile fino a 2TB. Anche qui, troviamo una batteria da 5.200 mAh e una fotocamera principale da 50MP. Già disponibile, il suo prezzo è di 269€.

Ulteriori dettagli per tutti e tre i dispositivi

Tutti e tre i dispositivi supportano la connettività 5G, il dual SIM con eSIM e sono dotati di audio stereo con Dolby Atmos. Inoltre, vantano la certificazione IP68/IP69 per la resistenza a polvere e acqua, garantendo maggiore affidabilità. Il sistema operativo è Android 15, arricchito dalle funzionalità di sicurezza ThinkShield, che offrono una protezione avanzata dei dati. Il design, curato in collaborazione con Pantone, utilizza materiali premium come il Gorilla Glass 7i per i display, conferendo ai dispositivi un aspetto elegante e resistente.

Con questa nuova gamma, Motorola dimostra di voler consolidare la sua presenza nel segmento degli smartphone di fascia media, puntando su innovazioni mirate come l’autonomia prolungata, display di qualità superiore e resistenza agli elementi.