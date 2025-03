Motorola g85 5G da 256 GB con doppia Sim è al MINIMO STORICO Amazon

Tieniti forte perché ti stiamo per segnalare una di quelle offerte che ha dell'incredibile e che ti permette di avere uno smartphone di ottima qualità a un prezzo ridicolo. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola g85 5G a soli 175,99 euro, invece che 329,90 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori ma uno sconto gigante del 47% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 154 euro sul totale. Siamo di fronte a un minimo storico da non perdere assolutamente. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola g85 5G ha tutto quello che ti serve e costa poco

Con Motorola g85 5G non dovrai fare sacrifici e il suo costo adesso è veramente ridotto ai minimi termini. Sicuramente per qualità prezzo è il migliore smartphone che puoi acquistare oggi. Ha un bellissimo e generoso display pOLED da 6,67 pollici FHD+ con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 1600 nits.

Pesa solo 171 grammi e ha uno spessore di appena 7,6 mm risultando quindi molto leggero e maneggevole. Monta il processore Snapdragon 6s Gen 3 che non è per niente male e viene supportato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Inoltre troverai ben 256 GB di memoria interna. Gode di due slot per scheda Sim e di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP. Ottima anche la batteri da 5000 mAh che ha una ricarica rapida da 33 W.

A una cifra così bassa non puoi veramente trovare di meglio. Quindi non aspettare che l'offerta scada o non ci siano più disponibilità. Vai su Amazon e acquista il tuo Motorola g85 5G a soli 175,99 euro, invece che 329,90 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.