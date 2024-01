Motorola G84 SCENDE DI PREZZO grazie allo sconto attivo su eBay

Il Motorola G84 si presenta come uno smartphone Android avanzato e completo. Il dispositivo vanta un ampio display da 6.5 pollici, con una nitida risoluzione di 2400x1080 pixel, garantendo un'eccezionale qualità visiva. Una delle caratteristiche distintive di questo smartphone è il modulo 5G, che assicura trasferimenti dati veloci e una navigazione su Internet senza interruzioni, posizionando il Moto G84 in cima alla lista per quanto riguarda la connettività.

La multimedialità raggiunge livelli eccellenti grazie alla fotocamera da 50 megapixel, consentendo al Moto G84 di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. La capacità di registrare video in alta definizione a 1920 x 1080 pixel aggiunge un ulteriore livello di versatilità.

Con uno spessore di soli 7.6mm, il Moto G84 si distingue anche per il suo design sottile e accattivante. Questa caratteristica non solo lo rende esteticamente gradevole, ma contribuisce anche a una sensazione di maneggevolezza e leggerezza nell'utilizzo quotidiano.

Il Motorola Moto G84 si pone come un dispositivo completo, con caratteristiche all'avanguardia, offrendo un'esperienza multimediale straordinaria e garantendo un collegamento veloce grazie al supporto 5G. Un compagno affidabile per chi cerca prestazioni avanzate in uno smartphone con tutta l'esperienza di Motorola in quella che è la produzione di device e smartphone.