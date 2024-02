Motorola G84 al 30% di sconto su Amazon: OFFERTA LAMPO

Motorola è un'azienda con una lunga storia e tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 30% sul Motorola G84 che viene venduto al costo finale di 208,72€.

Sconto shock: 30% sul Motorola G84

Il Motorola G84 è un dispositivo dotato di una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, cattura foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al sistema di fotocamere avanzato, questo smartphone offre anche la possibilità di registrare video fluidi e stabili.

Il telefono vanta un schermo pOLED da 6.5 pollici, che garantisce un'esperienza cinematografica coinvolgente con contrasto elevato e una gamma di colori realistici. Ciò significa che l'intrattenimento multimediale diventa ancora più coinvolgente e immersivo.

Per l'audio, il Moto G84 offre un'esperienza multidimensionale, con supporto per tecnologie audio avanzate come il Dolby Atmos. In termini di prestazioni, il Moto G84 è equipaggiato con 5G all'avanguardia, grazie al processore Snapdragon 695. Questo potente chipset consente di sfruttare al massimo la velocità del 5G, offrendo una connettività rapida e affidabile per tutte le tue esigenze di navigazione, streaming e gaming.

La ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh assicurano ore di autonomia in pochi minuti di ricarica. Questo significa che puoi lavorare e giocare senza preoccuparti di rimanere senza batteria, godendo di una durata eccezionale e di una ricarica rapida quando ne hai bisogno. La confezione include il telefono, un caricabatterie TurboPower da 30 W e un cavo USB Type-C.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il Motorola Edge 30 in mega sconto del 30% per un costo totale di 208,72€.

