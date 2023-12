MOTOROLA g84 ad un prezzo da BEST BUY: Amazon Svuotatutto

Motorola è un'azienda con una lunga storia nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni. Su Amazon, oggi, il Motorola g84 è in sconto del 27% per un prezzo finale d'acquisto di 218,90€.

Motorola g84 ad un prezzo shock su Amazon

Il nuovo moto g84 5G ti offre un'esperienza fotografica straordinaria grazie al suo sistema di fotocamere Ultra Pixel da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine. Scatta foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e registra video fluidi che catturano ogni dettaglio.

Immergiti nell'intrattenimento con il suo straordinario schermo pOLED da 6,5" che garantisce una qualità cinematografica. Con un elevato contrasto e una gamma di colori realistici, vivrai un'esperienza visiva senza precedenti. L'audio multidimensionale offre un'esperienza sonora completa, grazie a tecnologie avanzate come Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo.

Le prestazioni avanzate del Snapdragon 695 con frequenze fino a 2,2 GHz garantiscono una connettività 5G all'avanguardia. La ricarica TurboPower da 30W e la batteria da 5000 mAh ti assicurano ore di autonomia in pochi minuti di ricarica. Lavora e gioca senza preoccuparti della durata della batteria.

Il design del moto g84 5G si distingue con colori sensazionali e materiali di alta qualità, inclusa la pelle vegana. Con una memoria interna da 256 GB, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio. Innamorati a prima vista del moto g84 5G e scopri la differenza che fa.

Amazon oggi mette in offerta lo smartphone Motorola g84 e lo fa applicando uno sconto del 27% per un costo finale di 218,90€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

