Motorola G54 ad un PREZZO DA BEST BUY: scontatissimo su eBay

Il Motorola G54 si distingue come un cellulare touchscreen di fascia media con un'enfasi particolare sull'imaging, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Il suo display touchscreen da 6.5 pollici cattura l'attenzione, posizionando questo Motorola al vertice della sua categoria con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate.

Le funzionalità di questo Motorola G54 sono complete e all'avanguardia. Il modulo 5G consente un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS assicurano un'esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità.

Ma è nell'ambito della multimedialità che il Motorola Moto G54 si distingue dai suoi concorrenti. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantendo una qualità visiva straordinaria anche durante la riproduzione dei contenuti multimediali.

Con uno spessore di soli 8mm, questo Motorola G54 non solo si presenta come un dispositivo tecnologicamente avanzato, ma anche esteticamente accattivante. Grazie alle sue specifiche di alto livello e al design elegante, il Motorola G54 si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca un cellulare versatile e performante, senza dover spendere una fortuna.

Su eBay, oggi, è disponibile un maxi sconto del 36% al quale si vanno ad aggiungere 5€ tramite il coupon PSPRFEB24 sul Motorola G54, prezzo finale di 143€.