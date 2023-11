Motorola g32 a 98€ è un AFFARE IMPERDIBILE: Follia da Black Friday

Motorola è un'azienda con una ricca storia e una notevole presenza nell'industria delle telecomunicazioni. In occasione del Black Friday, è attivo uno sconto pazzesco del 46% sul Motorola g32 per un prezzo finale di soli 98€, un costo davvero irrisorio.

Motorola g32: prezzo folle su Amazon

Il Motorola Moto G32 è un dispositivo che offre un'esperienza visiva e fotografica avanzata, garantendo prestazioni affidabili e funzionalità all'avanguardia. Il display Full HD+ da 90Hz fornisce un'esperienza visiva fluida e vivida, ideale per godersi i contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino grazie allo stereo speaker Dolby Atmos. L'alta frequenza di refresh rate di 90Hz contribuisce a una visualizzazione più fluida, rendendo la fruizione dei contenuti simile a quella cinematografica.

La potente fotocamera tripla da 50 MP è uno dei punti di forza di questo dispositivo. Con la capacità di catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano, e con l'aggiunta di un obiettivo ultra-grandangolo, offre la flessibilità di scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata, consentendo fino a due giorni di utilizzo e supportata dalla comoda ricarica rapida Turbo Power da 10W, che garantisce una ricarica efficiente e veloce.

Inoltre, il Moto G32 offre un'ampia capacità di archiviazione con 64 GB di memoria integrata, espandibile fino a 1TB, fornendo così spazio sufficiente per archiviare foto, film, brani, app e giochi. Con il marchio Motorola, noto per la sua storia di innovazione nel settore dei dispositivi mobili, e il nome modello moto g32, questo smartphone promette una combinazione di prestazioni, qualità fotografica e autonomia della batteria per soddisfare le esigenze degli utenti moderni.

Su Amazon lo sconto sul Motorola g32 ammonta al 46% per un prezzo finale di 98€. Approfitta subito di questa ottima offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.