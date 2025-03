Motorola G15: doppia fotocamera, display FHD+ da 120Hz e batteria top, un entry level così non si era mai visto (-19%)

Motorola, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi mettendo a disposizione degli utenti dei dispositivi di qualità e all'avanguardia, spesso a prezzi competitivi. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 19% sul Motorola G15 che viene venduto a 160,97€. Non lasciartelo scappare!

Motorola G15: maxi sconto su Amazon, ecco l'analisi della scheda tecnica

Il Motorola G15 è il dispositivo perfetto per chi cerca intrattenimento di alta qualità e prestazioni elevate in un unico smartphone. Il display FHD+ da 6,72” offre immagini straordinariamente nitide e luminose, perfette per guardare film, video e giocare. Inoltre, i potenti altoparlanti stereo con amplificazione bassi ti permettono di goderti un audio coinvolgente e potente, per un'esperienza immersiva a 360°.

La fotocamera da 50 MP con obiettivo grandangolare ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte, mentre l’obiettivo ultrawide cattura una porzione più grande della scena, offrendo la possibilità di immortalare ogni momento in modo straordinario.

La batteria da 5200 mAh assicura ore di autonomia, permettendoti di utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti della ricarica durante la giornata. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower, basta pochi minuti per ricaricare la batteria e avere energia per continuare a divertirti.

Il design elegante del Motorola G15 è anche resistente, con materiali premium vegani e Corning Gorilla Glass 3 per proteggere il dispositivo da graffi e danni. Inoltre, la sua funzione di Estensione RAM ti consente di eseguire multitasking avanzato, assicurando performance veloci e fluide grazie al potente processore octa-core.

