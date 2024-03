Motorola G14 ad un PREZZO REGALATO su Amazon: OFFERTA IMPERDIBILE

Il nuovo Motorola G14 offre un'esperienza visiva senza pari grazie al suo schermo Full HD+ da 6,5" che garantisce immagini straordinariamente nitide. Che tu stia guardando film, serie TV, giocando o effettuando videochiamate, potrai goderti ogni dettaglio con una qualità cristallina.

L'esperienza audio è altrettanto coinvolgente grazie agli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, che ti immergono in un suono multidimensionale. I bassi potenziati, le voci più nitide e la chiarezza complessiva ti regaleranno un'esperienza sonora senza precedenti.

La potenza fotografica del Motorola G14 è impressionante, grazie al suo sistema avanzato di fotocamere da 50 MP. Scatta foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte e avvicinati ai tuoi soggetti grazie all'obiettivo Macro Vision dedicato, catturando ogni dettaglio con precisione.

Il design del Motorola G14 è pensato per stupire, con una cura dei minimi particolari e materiali di alta qualità che conferiscono un look raffinato ed elegante. Inoltre, è anche idrorepellente, garantendo una durata nel tempo senza compromessi. Per completare l'esperienza, la batteria eccezionale del Motorola G14 assicura un'intera giornata di autonomia. Grazie alla ricarica TurboPower e alla batteria da 5000 mAh, potrai ricaricare rapidamente il dispositivo e goderti tutte le sue funzionalità senza preoccupazioni.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 37% sul Motorola G14 che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 94€. Approfittane ora!