Motorola Edge 60 Pro certificato IP69, batteria da 6000mAh e fotocamera Sony

Scopri questa meravigliosa offerta che ti permette di avere uno dei migliori smartphone in commercio a un prezzo davvero competitivo. L'offerta è su eBay e ti permette di avere il bellissimo Motorola Edge 60 Pro a soli 429,68 euro, invece che 649,90 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE25 al momento del pagamento.

Il prezzo originale su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Motorola ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Dunque sul prezzo di listino puoi risparmiare la bellezza di oltre 220 euro. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 150 euro circa a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 Pro è un best buy soprattutto a questa cifra

Motorola Edge 60 Pro è uno smartphone di fascia medio-alta con qualcosa in più e a questa cifra non è assolutamente da farselo scappare. Tra le cose sicuramente più interessanti troviamo la certificazione IP69 per resistere all'acqua e alla polvere. Ha un display p-OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, pesa solo 186 grammi e ha uno spessore di 8,2 mm.

Come processore troviamo il potente MediaTek Dimensity 8350 Extreme dotato di 12 GB di RAM e del sistema operativo Android 15 con aggiornamenti garantiti che arrivano sicuramente fino ad Android 18. Possiede poi una memoria interna da 512 GB. La spettacolare fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYTIA 700C e ultra-grandangolare sempre da 50 MP garantiscono foto spettacolari. La super batteria da 6000 mAh non ti lascia mai e gode di una doppia ricarica, cablata da 90 W e wireless da 15 W.

Insomma siamo davanti a uno smartphone veramente interessantissimo e a questo prezzo è un best buy assoluto. Quindi non rischiare di perderti l'offerta. Vai subito su eBay e aggiunge al tuo carrello Motorola Edge 60 Pro a soli 429,68 euro, invece che 649,90 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

