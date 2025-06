Motorola Edge 60: mid-range a un prezzo imperdibile su Amazon

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di possedere un dispositivo all'avanguardia come il Motorola Edge 60, disponibile a un prezzo incredibile su Amazon!

Design sofisticato e tecnologia d’eccellenza

Il Motorola Edge 60 rappresenta un connubio perfetto tra eleganza e prestazioni avanzate. Con le sue finiture in materiale premium e i bordi curvi, questo dispositivo è progettato per distinguersi, offrendo non solo un aspetto raffinato ma anche una presa comoda e sicura. È l'accessorio ideale per chi cerca un prodotto che unisca stile e funzionalità.

Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7300, il Motorola Edge 60 è pronto a gestire senza difficoltà anche le attività più impegnative. Che si tratti di multitasking, gaming o streaming, questo dispositivo garantisce un'esperienza fluida e reattiva. La memoria interna da 256 GB, unita alla RAM dinamica espandibile fino a 24 GB, offre tutto lo spazio e la velocità necessari per le tue applicazioni preferite e i tuoi file più importanti.

Fotografia da professionisti

Se ami immortalare i momenti speciali, il sistema fotografico del Motorola Edge 60 non ti deluderà. Con una tripla fotocamera posteriore (50+50+10 MP) e una selfie camera da 50 MP, supportate dal sensore Sony LYTIA 700C e dalla tecnologia Moto AI, ogni scatto sarà nitido e dettagliato, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo zoom teleobiettivo 3x è perfetto per catturare dettagli lontani con una qualità sorprendente.

Il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz è una gioia per gli occhi. Dai video alle sessioni di gaming, ogni contenuto risulta fluido e dai colori vibranti. La batteria da 5200 mAh ti accompagnerà per tutta la giornata, mentre la ricarica rapida TurboPower da 68W ti consentirà di ripristinare l'energia in tempi record. E per chi ama la comodità, è presente anche il supporto alla ricarica wireless da 15W.

Disponibile a soli 278,99 euro invece di 379 euro, il Motorola Edge 60 offre un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. Questa offerta speciale lo rende un’opzione imperdibile per chi cerca un dispositivo di fascia medio-alta senza spendere una fortuna. Clicca qui per non perdere l'occasione.

