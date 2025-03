Motorola edge 50 neo è sicuramente il medio gamma da acquistare adesso

Di smartphone ce ne sono davvero tanti in commercio e non è sempre facile stabilire quale sia il migliore per qualità prezzo. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa ottima occasione che puoi trovare su Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Motorola edge 50 neo a soli 284 euro, invece che 429 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 145 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 50 neo è il migliore medio gamma

In questo momento possiamo affermare con certezza che Motorola edge 50 neo è il migliore medio gamma in commercio. Ha un rapporto qualità prezzo che non è facilmente battibile. Si presenta con un generoso display pOLED Super HD da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di 3000 nits.

Mota il potente MediaTek Dimensity 7300 con 8 GB di RAM che lo supportano e il sistema operativo Android 14. Mentre come memoria interna troverai la bellezza di 256 GB. È dotato di una batteria bella grossa da 4310 mAh con ricarica turbo cablata da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Inoltre potrai scattare foto memorabili con la fotocamera principale Sony LYTIA 700C da 50 MP e selfie perfetti con il sensore frontale da 32 MP.

Insomma una spesa molto più bassa per uno tra i migliori smartphone medio gamma in circolazione. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 neo a soli 284 euro, invece che 429 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.