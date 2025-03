Motorola Edge 50 Neo: fotocamera con lente Sony, display pOLED e performance al top, è il BEST BUY di oggi (-34%)

Motorola ha una lunga storia e tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 34% sul suo Edge 50 Neo che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 284,99€. Non perdere questa occasione!

Motorola Edge 50 Neo: analisi della scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Neo è un smartphone che combina tecnologia avanzata e design elegante per offrire un'esperienza d'uso eccezionale. La fotocamera Sony LYTIA 700C con teleobiettivo e zoom ti permette di catturare foto e video straordinari in qualsiasi situazione, anche in movimento o da lontano, esprimendo al meglio la tua creatività.

Con un design minimale e premium, il Motorola Edge 50 Neo è sottile, leggero e realizzato con materiali vegani di alta qualità, con bordi curvi che garantiscono il massimo comfort durante l'uso. Il suo schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36" offre un'immagine nitida e luminosa, perfetta per visualizzare, modificare e condividere foto e video con una qualità cinematografica.

Non dovrai preoccuparti della batteria grazie alla Ricarica TurboPower da 68 W, che ti consente di ottenere autonomia per l'intera giornata in pochi minuti di ricarica. Inoltre, supporta anche la ricarica wireless fino a 15 W, per una ricarica ancora più comoda e senza fili.

Il Motorola Edge 50 Neo offre una memoria interna da 256 GB, che ti garantisce ampio spazio per archiviare foto, video e app, e un supporto per cinque anni di aggiornamenti software, assicurandoti che il tuo dispositivo rimanga sempre aggiornato con le ultime funzionalità. Un dispositivo perfetto per chi cerca potenza, eleganza e affidabilità in uno smartphone.

