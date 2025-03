Motorola Edge 50 Fusion: doppia fotocamera e processore Snapdragon, il medio-gamma da prendere oggi è lui (-26%)

Motorola è un'azienda con una lunga storia e tradizione nella produzione e distribuzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto interessante del 26% sul suo Edge 50 Fusion che viene messo in vendita a 293,60€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

Motorola Edge 50 Fusion: ecco l'analisi della scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Fusion è lo smartphone perfetto per chi cerca design, prestazioni e resistenza in un unico dispositivo. Con un corpo ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo, offre un’ergonomia eccellente e un look elegante. Inoltre, la protezione IP68 garantisce resistenza a polvere e immersione in acqua, per una maggiore tranquillità in ogni situazione.

L’esperienza visiva è straordinaria grazie al display pOLED FHD+ da 6,67” con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che assicura fluidità e colori vivaci. Ogni contenuto, dai film alle serie TV, sarà ancora più coinvolgente grazie al sistema audio multidimensionale Dolby Atmos, che regala un suono ricco e immersivo.

Per gli amanti della fotografia, il Motorola Edge 50 Fusion offre un sistema di fotocamere avanzato da 50MP + 13MP, con una messa a fuoco precisa e dettagli nitidi in ogni condizione di luce, grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore. Che si tratti di scattare foto o registrare video, ogni momento sarà catturato con straordinaria qualità.

L’autonomia non sarà un problema: la batteria da 5000mAh assicura un’intera giornata di utilizzo, mentre la ricarica TurboPower da 68W permette di ottenere ore di energia in pochi minuti. A completare il tutto, il potente processore Snapdragon 7s Gen 2 offre prestazioni elevate e un’ampia capacità di archiviazione, per gestire al meglio app, giochi e contenuti multimediali.

