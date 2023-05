Motorola Edge 40 subito in forte sconto su Amazon

Amazon dà il benvenuto al nuovo arrivo Motorola Edge 40, l'ottimo medio gamma ufficializzato nella giornata di ieri da Motorola e che arriva dopo il convincente top di gamma Motorola Edge 40 Pro. Un telefono destinato ad entrare nelle tasche di migliaia di italiani, viste le sue caratteristiche che lo rendono per tanti lo smartphone ideale. A meno di 24 ore dalla sua uscita, lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 529,90 euro anziché 599,90 euro, risparmiando così la bellezza di 70 euro.

Motorola Edge 40 in sconto di 70 euro su Amazon

Che il nuovo Edge 40 di Motorola sia uno smartphone sopra la media non è difficile capirlo, a partire dal display OLED con refresh rate a 144 Hz, un valore che difficilmente si vede in giro. Lo stesso discorso vale per l'apertura focale della fotocamera principale, pari a f/1.4, per scatti ancora più luminosi rispetto alla precedente generazione e la maggior parte degli altri medio gamma di quest'anno. Ottima anche la ricarica rapida a 68W, un valore che pone lo smartphone di Motorola al passo con i migliori.

Acquistandolo su Amazon puoi godere di due benefici extra: la spedizione gratuita e la consegna ultra rapida, a patto però di avere l'abbonamento a Prime.

Non aspettare oltre, l'offerta di lancio non durerà ancora a lungo. Aggiungi al carrello ora il Motorola Edge 40 per approfittare della maxi promozione di Amazon e risparmiare così 70 euro sul prezzo di listino del nuovo protagonista della fascia media. Ti ricordiamo che la spedizione è gratuita per tutti i clienti Prime.

