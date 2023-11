Motorola Edge 40 Pro in super offerta a 629€ su Amazon (anche in 12 rate)

Il Motorola Edge 40 Pro è in offerta su Amazon all'ottimo prezzo di 629€, grazie allo sconto del 10% sul prezzo di vendita consigliato pari a 699€. È quasi il minimo storico per questo smartphone, anche se la notizia più interessante è un'altra: si può acquistare in 12 rate Amazon a interessi zero da 52€ al mese.

Motorola Edge 40 Pro è il top di gamma presentato nella primavera di quest'anno dalla casa alata. Tra i suoi principali punti di forza il display, la sorprendente autonomia e il software ancora una volta affidabile e veloce.

Motorola Edge 40 Pro in offerta a 12 rate a interessi zero su Amazon

L'offerta di oggi sull'Edge 40 Pro è ancora migliore rispetto a quella del Black Friday. Merito della possibilità di pagare in 12 rate a interessi zero, in modo da dilazionare la spesa e mantenere pressoché invariato il proprio budget in vista delle offerte di Natale.

Il top di gamma 2023 di Motorola monta un bellissimo display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 165 Hz. Se lo schermo è uno dei suoi principali punti di forza, lo stesso discorso va fatto per il processore Snapdragon 8 Gen 2, con l'accoppiata 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Le altre due caratteristiche chiave dello smartphone sono l'autonomia (al termine di una giornata intensa arriva a sera con ancora il 30% di carica residua) e il comparto camere. Quest'ultimo ha per protagonista la camera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8.

Approfitta del Motorola Edge Pro in 12 rate a interessi zero su Amazon, con la possibilità di risparmiare 70€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

