Motorola edge 40: OFFERTA IRRESISTIBILE sullo smartphone TOP (-40%)

Motorola è nota per la sua innovazione nel settore delle comunicazioni mobili ed è stata una delle prime a introdurre telefoni cellulari portatili. Oggi su Amazon è presente uno sconto davvero irresistibile sul Motorola edge 40: sconto del 40% e prezzo finale di 359€, con un risparmio di ben 240€.

Crolla il prezzo di Motorola edge 40 con l'offerta di Amazon

Il nuovo smartphone offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display pOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 144 Hz. Questo significa che potrai godere di colori intensi, dettagli nitidi e un'esperienza di visualizzazione fluida, perfetta per guardare i tuoi contenuti preferiti.

Per quanto riguarda la fotografia, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50 MP con un'ampia apertura focale di f/1.4, il che lo rende capace di catturare dettagli incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera offre funzionalità aggiuntive come ultra-grandangolo, Macro Vision e un sensore di profondità avanzato.

La batteria da 4400 mAh ti garantirà una lunga autonomia, e la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti permetterà di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica, evitando lunghe attese. Questo smartphone è progettato per la durabilità, con certificazione IP68 che lo rende resistente alla polvere e all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, senza alcun problema.

Per quanto riguarda la memoria e le prestazioni, il dispositivo offre 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo spazio in abbondanza per i tuoi contenuti e un accesso rapido a tutto ciò che ti serve. La connettività 5G ultraveloce ti permetterà di scaricare contenuti in pochi secondi e di godere di prestazioni efficienti grazie al potente processore MediaTek Dimensity 8020.

Oggi su Amazon è presente un mega sconto del 40% sul Motorola edge 40 per un prezzo finale di 359€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.