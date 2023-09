Motorola edge 40 neo FINALMENTE disponibile su Amazon

Dopo tanto parlare e qualche spoiler di troppo siamo finalmente giunti alla tanto attesa data in cui si può acquistare il mitico Motorola edge 40 neo. Se vai adesso su Amazon lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 399,90 euro.

Considerato il fatto che questo smartphone è un medio gamma ma con delle prestazioni decisamente superiori, questa cifra non è niente male. E dato che si tratta del prezzo di lancio, meglio accaparrarselo subito prima che si possa alzare. Avrai per le mani un ottimo dispositivo dotato del sistema operativo Android 13 e in confezione troverai anche una cover inclusa. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola edge 40 neo: prezzo di lancio da prendere subito

Questo smartphone si presenta con uno spettacolare schermo pOLED FHD+ da 6,55 pollici e un refresh rate da 144 Hz che lo rende super fluido. Pesa solo 170 grammi ed è resistente all'acqua con certificazione di grado IP68. Potrai tenerlo immerso fino a 1,5 m di profondità per 30 minuti senza che si faccia nulla.

È dotato di una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare e Macro Vision. Monta il super processore MediaTek Dimensity 1050 e una GPU Mali-G610. Ben 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. È dual Sim e alla tecnologia 5G.

Approfitta adesso per averlo subito e a un prezzo ragionevole, prima che s'incominci a vendere e il costo lieviti. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 40 neo a soli 399,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

