Motorola Edge 40 Neo da 256 GB in offerta a metà prezzo su Amazon

Approfitta subito dell’offerta imperdibile su Amazon per il Motorola Edge 40 Neo: uno smartphone di fascia media che oggi puoi acquistare a metà prezzo, solo 199 euro invece di 399,90. Una combinazione di tecnologia premium e design ricercato che ti farà innamorare al primo sguardo.

Design esclusivo e resistenza superiore

Con il Motorola Edge 40 Neo, non solo ottieni un dispositivo elegante, ma anche resistente. La certificazione IP68 garantisce protezione contro acqua e polvere, permettendoti di immergerlo fino a 1,5 metri per 30 minuti senza alcun danno.

Il display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 144Hz è pensato per chi desidera immagini fluide e dettagliate. Ideale per il gaming, la visione di contenuti multimediali o la semplice navigazione, questo schermo offre colori vividi e una nitidezza sorprendente, per un’esperienza visiva che lascia senza parole.

Il comparto fotografico non delude: il sensore principale da 50MP e l’ultra-grandangolare da 13MP offrono scatti versatili e di qualità. Per gli amanti dei dettagli, la modalità Macro Vision consente di catturare ogni sfumatura con precisione straordinaria.

Prestazioni al top con MediaTek Dimensity 1050

Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 1050, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, assicura velocità e fluidità anche nelle applicazioni più impegnative. Che si tratti di multitasking o gaming, il Motorola Edge 40 Neo risponde con prontezza a ogni tua esigenza.

La batteria da 5000mAh ti accompagna per tutta la giornata, anche con un utilizzo intenso. E se hai bisogno di una ricarica rapida, la tecnologia TurboPower da 68W ti consente di ottenere ore di autonomia in pochi minuti.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, il Motorola Edge 40 Neo rimane compatto e leggero, con dimensioni di 16 x 0,8 x 7,2 cm e un peso di soli 170 grammi. Un design ergonomico che si adatta perfettamente alla tua mano, rendendolo comodo da usare in ogni situazione.

Non perdere questa occasione unica per portarti a casa il Motorola Edge 40 Neo a un prezzo eccezionale. Visita subito Amazon e approfitta dello sconto del 50% per avere un dispositivo completo e performante, perfetto per ogni esigenza. Con un mix di design, potenza e convenienza, è il momento di fare il salto di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.