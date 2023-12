Motorola Edge 40 ad un PREZZO STRACCIATO: MAXI SCONTO ATTIVO

Il Motorola Edge 40 si afferma come uno smartphone Android all'avanguardia, offrendo prestazioni e funzionalità in grado di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Il suo display Touchscreen da 6.55 pollici stupisce e posiziona questo Motorola tra i migliori nella sua categoria, con una risoluzione di 2400x1080 pixel.

Dal punto di vista delle funzionalità, il Motorola Edge 40 si distingue per la presenza del modulo 5G, garantendo un trasferimento dati e una navigazione in internet di livello eccellente. La connettività è ulteriormente potenziata grazie al supporto Wi-Fi e GPS.

Il dispositivo si pone come leader nella multimedialità, grazie alla fotocamera da notevoli 50 megapixel. Questa consente di catturare immagini straordinarie con una risoluzione di 8165x6124 pixel e di registrare video in 4K a 3840x2160 pixel. La versatilità della fotocamera del Motorola Edge 40 lo rende una scelta ideale per gli amanti della fotografia e del video.

Con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola Edge 40 non solo offre prestazioni di alta qualità, ma si presenta anche con un design sottile che lo rende ancora più accattivante. In un panorama di smartphone competitivi, questo dispositivo si distingue per la sua potenza e l'estetica e per un equilibrio complessivo che eleva le sue funzionalità e le sue prestazioni.

Su eBay, oggi, il Motorola Edge 40 è in super sconto del 42% per un costo finale di 289€. Un'occasione unica a cui sarà molto difficile rinunciare!