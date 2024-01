Motorola Edge 40 ad un PREZZO FOLLE da BEST BUY: RISPARMIA 220€

Motorola è un'azienda con una lunga storia e tradizione nel settore della telefonia e oggi, su eBay, viene messo in sconto uno smartphone di ottimo livello: l'Edge 40 (proprio di Motorola) viene scontato del 44% per un costo finale di 279€.

Motorola Edge 40 al 44% di sconto: occasione pazzesca

Il Motorola Edge 40 si presenta come uno smartphone Android completo e all'avanguardia, in grado di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Il display Touchscreen da 6.55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel offre un'esperienza visiva di alta qualità, posizionando questo modello al vertice della sua categoria.

Le funzionalità del Motorola Edge 40 sono ampie e avanzate, con il modulo 5G che consente un trasferimento dati veloce e una navigazione in internet eccellente. La connettività Wi-Fi e il GPS aggiungono ulteriore versatilità all'esperienza dell'utente.

Nel settore della multimedialità, il Motorola Edge 40 emerge come un prodotto di eccellenza, soprattutto grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Questa consente di catturare immagini straordinarie con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel e di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel. Questa potenza fotografica e di registrazione video lo collocano in una categoria di dispositivi ideali per gli appassionati di fotografia e videografia.

Con uno spessore di soli 7.6mm, il Motorola Edge 40 si distingue anche per il suo design sottile e accattivante. Questa caratteristica lo rende non solo un concentrato di prestazioni avanzate, ma anche uno smartphone esteticamente attraente. Il Motorola Edge 40, quindi, si rivela come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo Android completo, capace di offrire elevate prestazioni e una vasta gamma di funzionalità.

Su eBay, oggi, viene messo in sconto del 44% il Motorola Edge 40 che viene poi venduto al costo finale di 279€. Approfittane ora!

