Motorola edge 30 Neo al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Il Motorola edge 30 Neo, nella versione 8+256GB, è in offerta a 204,04 euro, il suo minimo storico. Questo per effetto del 32% di sconto sul prezzo consigliato di 299,90 euro. Inoltre è possibile acquistarlo anche in 5 rate senza interessi da 40,81 euro al mese.

Performance al top, display superiore alla concorrenza e batteria di lunga durata sono i tratti distintivi del modello edge 30 Neo di Motorola, che anche nel 2024 si conferma uno dei medi di gamma economici più interessanti disponibili sul mercato.

Motorola edge 30 Neo in sconto del 32% su Amazon

Edge 30 neo è prima di tutto uno smartphone equilibrato, forse uno dei migliori complimenti che si possano fare a un telefono. Offre un'esperienza d'uso piacevolissima tutti i giorni, grazie a una fluidità del sistema operativo che è difficile riscontrare in questa fascia di prezzo.

E il merito è anche è del display pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz, una delle frequenze di aggiornamento più rapide in ambito smartphone. Pollice in alto anche per le dimensioni compatte (6,3 pollici) e il peso piuma (appena 165 grammi).

Un'ultima chicca? La batteria da 4020 mAh, che assicura una durata superiore a un giorno. Ad essa è poi associata anche la ricarica rapida TurboPower fino a 68 W, che consente di ricaricare lo smartphone in pochi minuti.

Motorola edge 30 Neo è in offerta a soli 204,40 euro su amazon.it, il prezzo più basso di sempre per questo modello. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione. Infine, ti ricordiamo che puoi pagarlo anche in 5 rate a interessi zero da 40,81 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.