Motorola Edge 30 Neo al 48% di sconto è IMPERDIBILE: BEST BUY

Il Motorola Edge 30 Neo offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display FHD+ OLED da 6,5" con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con la capacità di visualizzare un miliardo di sfumature di colore e supportando l'HDR10+, questo smartphone assicura una qualità visiva eccezionale e dettagli cristallini.

La potente fotocamera tripla da 64 MP cattura ogni momento con precisione, offrendo stabilizzazione ottica, modalità ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. La fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie perfetti in qualsiasi condizione di luce.

Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 695 ottimizzato per la connessione 5G ultraveloce, il Motorola Edge 30 Neo offre prestazioni straordinarie. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, questo dispositivo offre ampio spazio per app, foto e video.

La batteria da 4020 mAh garantisce una lunga durata, e la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti permette di ottenere giorni di autonomia in pochi minuti. Inoltre, la funzionalità Ready For consente di connettersi senza sforzo a TV o PC in modalità wireless, offrendo un'esperienza di gioco, videochiamate e utilizzo di app su uno schermo più ampio.

L'offerta di oggi su Amazon è davvero allettante e vantaggiosa: sul Motorola Edge 30 Neo viene applicato un maxi sconto del 48% che fa calare il prezzo dello smartphone fino a 222€. Approfittane subito!