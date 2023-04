Motorola Edge 20 a prezzo SGRETOLATO su Amazon (-48%)

Se stai pensando di cambiare il tuo smartphone per un modello più performante ma non hai un budget esagerato, allora oggi ho trovato l'offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Edge 20 a soli 299,90 euro, invece che 579.90 euro.

Non ci sono errori, è proprio come vedi. Grazie a uno sconto da non credere del 48% puoi risparmiare ben 380 euro. Dunque non pensarci troppo perché da un momento all'altro il prezzo potrebbe tornare alla normalità.

Motorola Edge 20: il super smartphone a un prezzo mini

Motorola Edge 20 ha un corpo sottile e leggero. Pesa appena 163 grammi ed è spesso solo 7 mm. Questo lo rende uno degli smartphone più sottili sul mercato. Nonostante questo, ha un ampio schermo OLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate di 144 Hz. Inoltre gode di protezione all'acqua IP52 e grazie alla tecnologia 5G puoi navigare su Internet in modo più veloce.

Scatenati con foto professionali usufruendo della splendida fotocamera da 108 MP con super zoom da 30x, ultra-grandangolare e macro. In questa versione che ti segnalo in offerta hai ben 512 GB di memoria interna e 8 GB di RAM che rendono tutto più fluido e veloce. Infine, parlando di autonomia, ha una batteria da 4000 mAh e una ricarica turbo da 30 W.

Stai ancora leggendo? Ti assicuro che ora non è più il momento di farlo. Vai subito su Amazon invece e acquista il tuo Motorola Edge 20 a soli 299,90 euro, anziché 579.90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

